Миллион рублей заплатят ветерану боевых действий на Ставрополье по решению суда

Ветерану помогли получить миллион рублей Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Красногвардейском округе Ставропольского края прокуратура через суд добилась выплат для ветерана боевых действий. Региональный соцфонд отказал бойцу в региональной выплате. При этом надзорники установили, что он имел право на пособие в размере миллиона рублей.

«Вместе с тем отсутствие подтверждения факта проживания на территории Ставропольского края на момент начала спецоперации препятствовало получению положенной по закону меры поддержки. В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление», – рассказали в прокуратуре Ставропольского края.

Сотрудники ведомства через суд добились, чтобы место жительства бойца установили Ставропольским краем. После этого ветеран может подать заявление и получить единовременное социальное пособие.

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