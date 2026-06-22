Ставропольцы могут получить повышенный кешбэк для покупок за границей в Мой МТС

Поездки за границу стали для ставропольцев выгоднее. Фото: предоставлено МТС

Поездки за границу стали выгоднее для действующих и новых пользователей дебетовой карты МТС Деньги, в том числе, из Ставропольского края. Теперь до сентября можно получить повышенный кешбек 5% при покупках в Азербайджане, Армении, Вьетнаме, Египте, Камбодже, Кыргызстане, Таиланде, Таджикистане, Турции и Узбекистане. Для этого нужно провести оплату по национальному QR-коду через приложение Мой МТС.

«Каждый месяц пользователь выбирает до пяти категорий повышенного кешбэка. Дополнительная же в 5% за покупки за рубежом добавится по умолчанию шестой строкой в бонусной программе всех владельцев карт. Кстати, можно мгновенно выпустить виртуальную дебетовую карту прямо в приложении Мой МТС в разделе "Деньги", а также онлайн на сайте», – рассказали в пресс-службе оператора.

Максимальная сумма повышенного кешбэка – 1000 рублей в месяц (бонусы можно копить и конвертировать в рубли). Чтобы получить его, необходимо:

– открыть приложение Мой МТС;

– на вкладке «Деньги» выбрать «Оплата по QR-коду»;

– отсканировать QR.

Для быстрого доступа достаточно удерживать иконку приложения до появления force-touch меню, где также необходимо выбрать «Оплата по QR-коду» и счет списания.

В МТС напомнили, что все операции осуществляются без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в национальную валюту. Курс конвертации устанавливается на момент совершения операции. Максимальная сумма платежа – 400000 рублей. Платежи до 5000 рублей проходят без СМС-подтверждения, то есть покупку можно совершить, даже при отсутствии связи.

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