В Ставрополе через суд добились освещения Ботанического проезда

Фонари установят на Ботаническом проезде Ставрополя по решению суда Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Промышленного района Ставрополя выявила нарушение на Ботаническом проезде. По данным ведомства, возле дома №15А отсутствовало стационарное освещение. А это создавало потенциальные риски для автомобилистов и пешеходов.

Для устранения нарушений надзорное ведомство обратилось в суд с иском о возложении на ответственные органы обязанности оборудовать участок дороги линией освещения.

«Требования прокурора удовлетворены, исполнение судебного решения – на контроле надзорного ведомства», – сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

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