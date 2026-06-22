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НовостиОбщество22 июня 2026 12:14

В Ставрополе через суд добились освещения Ботанического проезда

Прокуратура потребовала от уполномоченных органов установить стационарное освещение
Валерия КОЛОМИЙЦЕВА
Фонари установят на Ботаническом проезде Ставрополя по решению суда

Фонари установят на Ботаническом проезде Ставрополя по решению суда

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Промышленного района Ставрополя выявила нарушение на Ботаническом проезде. По данным ведомства, возле дома №15А отсутствовало стационарное освещение. А это создавало потенциальные риски для автомобилистов и пешеходов.

Для устранения нарушений надзорное ведомство обратилось в суд с иском о возложении на ответственные органы обязанности оборудовать участок дороги линией освещения.

«Требования прокурора удовлетворены, исполнение судебного решения – на контроле надзорного ведомства», – сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

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