За неделю на Ставрополье произошло 40 пожаров и 48 ДТП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
С 15 по 21 июня на Ставрополье зарегистрировали 40 пожаров, 13 из них – на открытой территории. В огне пострадал один человек. Самый серьёзный случай произошёл в посёлке Шаумянском – там горела хозяйственная постройка на площади 30 квадратных метров. Во время возгорания травмы получил 75-летний пенсионер.
За эту же неделю в крае случилось 48 ДТП. В авариях погибли четыре человека, в том числе один ребенок, еще 60 пострадали – из них 13 детей.
На водоёмах края обошлось без жертв – спасатели вытащили из воды двоих детей. 19 июня в реке Подкумок в станице Ессентукской, а 21 июня – в Комсомольском озере в Ставрополе.
«На территории края действует пожароопасный сезон. Жечь костры и использовать открытый огонь можно только с полным соблюдением правил безопасности», – напомнили в ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
В ведомстве напомнили: не оставляйте огонь без присмотра, не разводите костры в ветреную погоду и рядом с сухой травой. За нарушения – штраф по КоАП РФ.
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