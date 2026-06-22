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НовостиОбщество22 июня 2026 12:20

Огненную картину из свечей создали в Невинномысске ко Дню памяти и скорби

Для выкладки инсталляции потребовалось более полутора тысяч свечей
Виктория КУЗНЕЦОВА
Фото: администрация Невинномысска

Фото: администрация Невинномысска

В преддверии Дня памяти и скорби в Невинномысске прошла Всероссийская акция «Огненные картины войны». Из более чем полутора тысяч свечей волонтеры выложили символ, который, со слов организаторов, стал выражением признательности героям, защищавшим Родину в годы Великой Отечественной войны.

«Обелиск “Вечная слава” на бульваре Мира – священный символ памяти о подвиге невинномысцев. Возведенный 6 ноября 1967 года, он напоминает о цене Победы. Вечный огонь у подножия монумента символизирует бессмертие подвига тех, кто не вернулся с полей сражений», – напоминают в администрации Невинномысска.

В связи с беспилотной опасностью мероприятие прошло в усеченном формате, однако это не помешало людям выйти на улицы города и стать частью акции, посвященному Дню памяти и скорби.