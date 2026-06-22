Антитеррористические учения пройдут в Шпаковском округе Ставрополья 25 июня

Антитеррористические учения проведут на Ставрополье Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В Шпаковском округе Ставрополья днем 25 июня пройдут антитеррористические учения. Оперативный штаб проведет плановые мероприятия, в которых примут участие все силовые ведомства края. Правоохранительные органы отработают совместный план действий при возникновении угроз.

«Просим в период проведения учения не создавать помех действиям правоохранительных органов, сохранять спокойствие и выдержку, не допускать паники и распространения ложной информации», – пишет УФСБ России по Ставропольскому краю.

Ведомства призывают ставропольцев отнестись к учениям с пониманием и не поддаваться провокационным слухам. Все действия силовиков строго регламентированы и проводятся в рамках федерального законодательства.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru