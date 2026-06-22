Выпускник из села на Ставрополье получил 100 баллов на ЕГЭ по математике

Фото: соцсети Дмитрия Богданова

Выпускник из села Покойного Буденновского округа Ставрополья стал вторым в крае со 100 баллами за ЕГЭ по профильной математике. 11-классник из школы №1 без единой ошибки написал экзамен, считающийся одним из самых сложных в школьной программе.

Как заявил глава муниципалитета Дмитрий Богданов, из 10 тысяч выпускников на Ставрополье высший балл по математике заработали только двое. Александр Михеев оказался в числе 100-балльников.

«За этим успехом стоят годы упорного труда, настойчивость, целеустремленность и серьезная подготовка. Профильная математика по праву считается одним из самых сложных экзаменов, поэтому высший балл здесь – показатель глубоких знаний и отличной подготовки», – пишет глава Буденновского округа.

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