Жителя Махачкалы затянуло в станок в производственном цеху

Уголовное дело возбудили после гибели жителя Махачкалы в производственном цеху Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Махачкале следователи расследуют гибель мужчины в производственном цеху. По данным СК, местный житель с октября 2025 по июнь 2026 года изготавливал облицовочный камень. В один день он снова приехал на работу, и когда запустил станок, одежда попала в движущийся механизм. Мужчину затянуло в станок, где впоследствии он получил тяжелые травмы и задохнулся.

«Воспользовавшись свободным доступом к указанному оборудованию, один из местных жителей самостоятельно приступил к выполнению работ на станке, не имея необходимых навыков и не соблюдая требования безопасности. В ходе работы его одежда попала в движущиеся механизмы оборудования, в результате чего произошло ее затягивание», – сообщили в СУ СКР по Дагестану.

Следователи, узнав о трагедии, возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В СК разбираются в обстоятельствах трагедии.

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