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НовостиОбщество22 июня 2026 14:04

Ставрополье оказалось среди аутсайдеров в рейтинге по доходу населения

Край занял 81 место из 85
Виктория КУЗНЕЦОВА
Ставрополье оказалось в конце рейтинга по доходу населения

Ставрополье оказалось в конце рейтинга по доходу населения

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ставрополье оказалось в конце рейтинга регионов по доходу населения за 2025 год. Край занял 81 из 85 мест, говорится в исследовании РИА Новости.

Ниже Ставрополья расположились два субъекта СКФО – Карачаево-Черкесская Республика, которая заняла 83 место. Весь рейтинг по доходу населения замкнула Республика Ингушетия – 85 место.

Выше Ставропольского края расположились такие субъекты как Чеченская Республика, занявшая в рейтинге 77 место, Северная Осетия — 71 место, Кабардино-Балкария — 66 место. Выше всех субъектов СКФО расположился Дагестан. Он занял 57 место.

На верхушке рейтинга оказались северные регионы – Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ.