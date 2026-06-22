Мужчина и двое детей утонули за сутки в Кузбассе

Три человека за сутки утонули в Кузбассе Фото: Александр ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки в Кузбассе утонули три человека. Жертвами воды оказались мужчина и двое детей. Так, в селе Даченино Ленинск-Кузнецкого района погиб 17-летний парень. В Заводском районе Новокузнецка из водоема достали тело девятилетней девочки. А в Новокузнецком округе захлебнулся 62-летний отдыхающий. Об этом сообщили коллеги из VSE42.Ru.

Также, по данным Кузбасского центра медицины катастроф, в Заводском районе Новокузнецка спасли двух тонущих девочек. 12-летняя школьница попала в травмпункт в удовлетворительном состоянии. А 14-летняя попала в больницу в состоянии средней тяжести.

Медики напоминают, что аномальная жара – это не повод пренебрегать правилами безопасности. Это может обернуться бедой. Так, за прошедшие выходные в Дагестане несколько человек утонули, а в Ставрополе спасли 14-летнего подростка.

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