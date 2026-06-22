В Брянской области женщина отсудила 206 тысяч рублей у больницы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Клинцах Брянской области женщина отсудила у больницы 206 тысяч рублей, после того, как в феврале 2026 года она получила травму ноги, сообщили коллеги из издания «Брянские новости». Местной жительнице удалось выиграть дело.

Зимой 2026 года 47-летняя жительница Клинцов Брянской области, спускаясь по не очищенной от наледи лестницы, поскользнулась и упала на крыльце приемного покоя больницы. После того, как она самостоятельно обратилась за медицинской помощью, ей диагностировали перелом ноги.

Суд удовлетворил иск местной жительницы и обязал Клинцовскую центральную городскую больницу выплатить 200 тысяч рублей компенсации морального вреда и более 6 тысяч рублей на расходы для приобретение лекарств.