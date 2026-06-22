На Ставрополье увековечили память летчика-героя Великой Отечественной войны

В августе 1942-го территория Ставрополья стала ареной ожесточенных боев. Фото: администрация Кочубеевского округа

В День памяти и скорби на склоне Невинномысской горы открыли мемориальную табличку на месте предполагаемого падения самолета младшего лейтенанта Василия Михайловича Свиридова, летчика-истребителя, героически погибшего в Битве за Кавказ в августе 1942 года.

В памятном мероприятии приняли участие школьники и педагоги, представители представители Российского военно-исторического общества, краеведы, общественники.

Открытие мемориальной таблички стало результатом многолетней поисково-исследовательской работы. В 2009 году ребята из Усть-Невинской школы обнаружили на склоне Невинномысской горы каменную плиту с сохранившейся надписью, которая позволила восстановить историю подвига советского летчика.

В августе 1942-го территория Ставрополья стала ареной ожесточенных боев. Младший лейтенант Свиридов выполнял боевые задачи по противовоздушной обороне района Невинномысск – Курсавка – Минеральные Воды. 5 августа он вылетел для выполнения разведывательной задачи. Юго-восточнее Невинномысска советские истребители были атакованы. Прикрывая товарища, Василий Свиридов принял бой. Его самолет был подбит и загорелся. По свидетельству старшего сержанта Казакова, летчик не покинул машину и погиб.

Как рассказали в пресс-службе администрации округа, благодаря работе педагогов, школьников, поисковиков и общественников история подвига Василия Михайловича Свиридова получила достойное увековечение, а имя героя навсегда останется в нашей памяти.

«Открытие мемориальной таблички стало важным событием в деле сохранения исторической памяти о защитниках Кавказа».

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