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НовостиОбщество22 июня 2026 15:39

Тепличные комплексы Ставрополья с начала года увеличили производство овощей

За полугодие в крае вырастили 60,4 тысячи тонн овощей
Татьяна ГУЩИНА
Благодаря современным технологиям тепличные хозяйства обеспечивают стабильное производство свежих овощей независимо от погодных условий.

Благодаря современным технологиям тепличные хозяйства обеспечивают стабильное производство свежих овощей независимо от погодных условий.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала года тепличные комплексы Ставропольского края произвели 60,4 тысячи тонн овощей, что на семь процентов больше аналогичного периода прошлого года. Как сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края, основной вклад в общий объем внесли огурцы: собрано 33,6 тысячи тонн, что на 45 процентов больше, чем в прошлом году.

Благодаря современным технологиям тепличные хозяйства обеспечивают стабильное производство свежих овощей независимо от погодных условий. Хозяйствам оказывается поддержка в форме субсидий. Так, в этом году четыре сельхозтоваропроизводителя получили 75,8 миллионов рублей.

По данным краевого минсельхоза, тепличное овощеводство является одним из перспективных направлений регионального АПК.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ставропольском крае зацвели лавандовые поля. По предварительным подсчетам, поля посетят около 50 тысяч туристов в 2026 году.

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