Тепличные комплексы Ставрополья с начала года увеличили производство овощей

Благодаря современным технологиям тепличные хозяйства обеспечивают стабильное производство свежих овощей независимо от погодных условий. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала года тепличные комплексы Ставропольского края произвели 60,4 тысячи тонн овощей, что на семь процентов больше аналогичного периода прошлого года. Как сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края, основной вклад в общий объем внесли огурцы: собрано 33,6 тысячи тонн, что на 45 процентов больше, чем в прошлом году.

Благодаря современным технологиям тепличные хозяйства обеспечивают стабильное производство свежих овощей независимо от погодных условий. Хозяйствам оказывается поддержка в форме субсидий. Так, в этом году четыре сельхозтоваропроизводителя получили 75,8 миллионов рублей.

По данным краевого минсельхоза, тепличное овощеводство является одним из перспективных направлений регионального АПК.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ставропольском крае зацвели лавандовые поля. По предварительным подсчетам, поля посетят около 50 тысяч туристов в 2026 году.

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