В Пятигорске стартовали основные работы по реконструкции моста через Подкумок

Работы завершат до конца 2026 года. Фото: пресс-службы администрации города.

В Пятигорске стартовали основные работы по ремонту моста через реку Подкумок на проспекте Калинина. Как сообщили в правительстве Ставропольского края, подрядчик приступил к армированию межбалочных швов и усилению бетонных конструкций для обеспечения правильной деформации покрытия. На данный момент выполнено более 60% работ по реконструкции моста.

Ремонтные работы ведутся в рамках региональной программы и нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с частичным финансированием из краевого бюджета по поручению главы региона. Контроль за ходом строительства осуществляет краевое министерство дорожного хозяйства. Реконструкция сооружения длиной 62 погонных метра должна быть завершена к концу 2026 года.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ставрополье завершилось голосование за благоустройство. Жители края выбрали какие объекты будут ремонтировать в 2027 году.

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