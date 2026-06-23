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НовостиПолитика23 июня 2026 3:00

Прокуратура на Ставрополье помогла матери погибшего участника спецоперации

Приставы в обход закона требовали с нее погашения крупного кредита
Татьяна ГУЩИНА
Приставы не прекратили исполнительное производство после гибели её сына.

Приставы не прекратили исполнительное производство после гибели её сына.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура в Ипатовском округе Ставрополья восстановила нарушенные права матери погибшего участника специальной военной операции, которая обратилась к надзорным органам с жалобой на действия судебных приставов. Женщина столкнулась с тем, что исполнительное производство по взысканию с нее кредитной задолженности на сумму свыше 500 тысяч рублей не прекращалось, несмотря на требования закона.

В ответ на это прокуратура направила в суд иск с требованием обязать ответственных должностных лиц устранить нарушения законодательства об исполнительном производстве. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры, и судебное решение было исполнено, что позволило восстановить права матери погибшего участника СВО.

Напомним, ранее сообщалось, что миллион рублей заплатят ветерану боевых действий на Ставрополье по решению суда. Региональный соцфонд отказывал бойцу в выплате из-за места жительства.

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