Студенка из Пятигорска перевела мошенникам все накопления родителей

Аферисты убедили студентку перевести семейные сбережения на «безопасный счёт». Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

18-летняя студентка из Пятигорска стала жертвой мошенников, которые, представившись сотрудниками Росфинмониторинга, убедили её перевести все накопления родителей на сумму 1,4 млн рублей на «безопасный счёт». Злоумышленники сообщили девушке, что на её отца оформлен кредит, и с деньгами совершаются мошеннические действия в поддержку недружественных стран. Угрожая уголовной ответственностью, они заставили её выполнить семь транзакций по присланному QR-коду.

Девушка, следуя указаниям мошенников, нашла дома накопления родителей на сумму 1,4 млн рублей и перевела их на указанные счета. Она также была вынуждена молчать о произошедшем, однако позже рассказала о случившемся своему молодому человеку, который сразу же связался с её отцом. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

В пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю также сообщили, что за неделю жители региона перевели мошенникам более 43 млн рублей. Полиция призывает граждан быть бдительными и не передавать личные данные и деньги незнакомцам.

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