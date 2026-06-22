На Ставрополье выявили 16 случаев клещевого боррелиоза и семь – КГЛ

С начала года общее количество пострадавших составило 2774 человека. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье сохраняется высокая активность иксодовых клещей, которые являются переносчиками таких инфекций, как Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ), клещевой боррелиоз, эрлихиоз и другие заболевания. По информации регионального Роспотребнадзора за 25-ю неделю 2026 года, в медицинские учреждения с укусами клещей обратились 340 человек. С начала года общее количество пострадавших составило 2774 человека.

На данный момент в регионе зарегистрировано 16 случаев клещевого боррелиоза и семь случаев КГЛ. Для сравнения, неделю назад число заболевших боррелиозом составляло девять, а КГЛ – шесть местных жителей. Это свидетельствует о продолжающемся росте заболеваемости.

В ответ на сложившуюся ситуацию Роспотребнадзор проводит масштабные профилактические и противоэпидемические мероприятия. На сегодняшний день акарицидной обработке подверглись территории общей площадью 4576,1 гектаров, включая барьерные зоны летних оздоровительных учреждений, парки, пастбища и другие места массового отдыха.

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