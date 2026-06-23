Ставрополец стал серебряным призёром Чемпионата России по триатлону

Вячеслав Новоселов стал серебряным призёром Чемпионата России по триатлону. Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Тюмени прошёл Чемпионат России по триатлону среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях приняли участие около 50 параатлетов из разных регионов страны. Ставропольский край представлял Вячеслав Новоселов.

В упорной борьбе ставрополец завоевал второе место в дисциплине ПОДА-триатлон и выполнил нормативы для присвоения звания мастера спорта.

«От всей души поздравляю спортсмена с отличным результатом и желаю новых успехов и побед!», - сказал глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Триатлон - один из немногих видов спорта, где параатлеты и здоровые спортсмены соревнуются в одни сроки и на одних площадках. Участники преодолевали «олимпийскую» дистанцию: 750 метров плавания, 20 километров на велосипеде и 5 километров бега.

Высокий результат стал возможен благодаря упорному труду и профессиональному подходу к тренировкам. Наставником спортсмена является Сергей Бобрышев - старший тренер сборной Ставропольского края по триатлону.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru