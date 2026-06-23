Мощность СВУ у смертницы в Пятигорске составила 2 кг тротила

Женщины, готовившие теракт, задержаны. Фото: Ольга ЮШКОВА.

23 июня в Пятигорске сотрудники ФСБ предотвратили двойной теракт против сотрудников правоохранительных органов. Мэр курорта Дмитрий Ворошило рассказал некоторые детали задержания террористок-смертниц:

«На подходе к одному из зданий силовых ведомств задержали девушку 2006 года рождения. В ее рюкзаке обнаружили СВУ мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте».

Сразу после этого, во время поиска возможных соучастников, силовики задержали 47-летнюю женщину, которая несла такое же устройство и должна была взорвать его в момент работы следственно-оперативной группы.

У задержанных изъяли самодельные взрывные устройства мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте, начинённые шурупами для поражения людей. СВУ обезвредили на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на теракт, незаконной перевозке боеприпасов и незаконном изготовлении взрывчатых устройств. Фигуранток отправили в СИЗО.

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