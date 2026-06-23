Беспилотник сбили над территорией Ставропольского края

Беспилотник сбили над Ставропольем Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Над территорией Ставропольского края ночью сбили украинский беспилотник. По данным Минобороны России, с 20:00 22 июня по 7:00 23 июня над регионами страны дежурные системы ПВО перехватили и уничтожили 143 БПЛА самолетного типа.

«Средствами ПВО перехвачены и уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областей, Ставропольского края, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей», – говорится в сообщении Минобороны.

Над территорией Ставропольского края с 22:31 22 июня по 6:49 23 июня действовал режим беспилотной опасности. Губернатор Владимир Владимиров рекомендовал следить за передаваемыми сообщениями и в случае ЧП звонить по номеру 112.

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