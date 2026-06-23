Женщину отправили стать террористкой-смертницей в ее день рождения в Пятигорске

В Пятигорске задержали двух предполагаемых террористок-смертниц. Фото: стоп-кадр видео Следственного комитета

По подозрению в покушении на двойной теракт в Пятигорске задержаны две женщины. Обе они везли сумки с взрывчаткой к объектам правоохранительных органов, но не знали, что внутри. Одну из них отправили на смерть в день рождения.

Предварительно, обе фигурантки искали подработку в интернете. С ними на связь вышли украинские кураторы, пообещали высокую оплату за простую просьбу – забрать рюкзак из тайника в Пятигорске и заложить его под зданием правоохранительных органов.

«Выражаю огромную благодарность сотрудникам, что вы вовремя меня остановили и сохранили жизнь мне и окружающим мой день рождения о том, что в сумке находилось взрывное устройство, я узнала уже после задержания сотрудниками», – заявила 47-летняя фигурантка сотрудникам ФСБ.

Обеих женщин подозревают в совершении преступлений по статьям «Покушение на совершение террористического акта», «Незаконная перевозка боеприпасов», «Незаконное изготовление взрывчатых устройств». По этим статьям предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Смертницы по заданию: две женщины планировали теракт против силовиков в Пятигорске

Глава Ставрополья поблагодарил спецслужбы за предотвращение теракта в Пятигорске