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НовостиСпорт23 июня 2026 6:50

Ставрополец стал серебряным призером чемпионата России по триатлону

Мужчина выполнил норматив для присвоения звания мастера спорта
Анастасия МАНУЙЛОВА
Фото: администрация Ставрополя

Фото: администрация Ставрополя

В Тюмени завершился чемпионат России по триатлону среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях участвовали 50 человек. От Ставропольского края был Вячеслав Новоселов из краевой столицы. Он стал серебряным призером.

«В напряженной борьбе ставрополец завоевал второе место и выполнил нормативы для присвоения звания мастера спорта», – прокомментировал мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Триатлон – вид спорта, где соревнования между параатлетами и здоровыми спортсменами проходят в одни сроки и на одних площадках. Однако достижений можно добиться не только из-за упорного труда и дисциплины самого, но и с помощью профессионального подхода наставника.

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