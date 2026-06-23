Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 июня 2026 6:52

В Ессентуках назначили нового управляющего делами администрации

На пост поставили Татьяну Загуменную
Виктория КУЗНЕЦОВА
Татьяна Загуменная. Фото: соцсети мэра Ессентуков Владимира Крутникова

Татьяна Загуменная. Фото: соцсети мэра Ессентуков Владимира Крутникова

Новой управляющей делами администрации города Ессентуки стала Татьяна Загуменная. Как сообщил мэр курорта Владимир Крутников утром 23 июня, решение вступило в силу 15 июня 2026 года.

«Татьяна Анатольевна - опытный управленец с многолетним стажем. Работала на руководящих должностях в коммерческих структурах и на муниципальной службе в Кисловодске, а последние несколько лет возглавляла санаторий», – пишет мэр Ессентуков Владимир Крутников.

В Кисловодске Татьяна Загуменная, к слову, была с 2016 года. Татьяна Загуменная исполняла обязанности заместителя главы администрации по социальным вопросам.