Татьяна Загуменная. Фото: соцсети мэра Ессентуков Владимира Крутникова

Новой управляющей делами администрации города Ессентуки стала Татьяна Загуменная. Как сообщил мэр курорта Владимир Крутников утром 23 июня, решение вступило в силу 15 июня 2026 года.

«Татьяна Анатольевна - опытный управленец с многолетним стажем. Работала на руководящих должностях в коммерческих структурах и на муниципальной службе в Кисловодске, а последние несколько лет возглавляла санаторий», – пишет мэр Ессентуков Владимир Крутников.

В Кисловодске Татьяна Загуменная, к слову, была с 2016 года. Татьяна Загуменная исполняла обязанности заместителя главы администрации по социальным вопросам.