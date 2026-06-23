В округе Ставрополья к жатве подготовили 286 комбайнов и 87 тысяч гектаров полей

В Новоселицком округе Ставрополья к жатве подготовили 286 комбайнов и 87 тысяч гектаров полей Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новоселицком округе Ставрополья завершили основные подготовительные работы к жатве. В этом сезоне аграриям предстоит убрать 87 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. По предварительным прогнозам, валовой сбор урожая составит не менее 225 тысяч тонн.

Готовность хозяйств оценили во время объезда полей. Руководители сельхозпредприятий, фермеры и профильные специалисты проверили состояние посевов, обсудили организацию уборки, техническое обеспечение и меры пожарной безопасности.

«Основная задача – провести уборочную страду без потерь и добиться высоких результатов урожая, от которых будет зависеть экономическое состояние и перспективы развития агропромышленного комплекса», – заявил глава Новоселицкого округа Николай Брихачев.

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