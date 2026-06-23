В Кисловодске пять тысяч детей почтили память героев Великой Отечественной войны

Фото: администрация Кисловодска

22 июня, в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, жители Кисловодска присоединились к траурным мероприятиям. В детских лагерях, школах и садах города провели уроки мужества и часы памяти. Более пяти тысяч детей вместе с педагогами и вожатыми почтили подвиг героев и присоединились к Всероссийской минуте молчания.

«22 июня – дата, которую нельзя воспринимать формально. Мы знаем, какой ценой досталась Победа, и должны передавать детям правду о тех страшных годах», – говорит мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

Мероприятия прошли во всех образовательных учреждениях курорта. Дети возлагали цветы к мемориалам, слушали рассказы о войне, участвовали в патриотических акциях. Власти города говорят, что сохранение исторической памяти остаётся одной из главных задач в воспитании подрастающего поколения.

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