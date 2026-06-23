До конца лета на Ставрополье планируют обновить 7,4 километра трассы

Фото: соцсети губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

В Ставропольском крае до конца лета власти планируют обновить трассу «Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды». В Минераловодском округе рабочие чинят покрытие на 1,4 километре дороги. В Александровском округе – еще на шести километрах. Строительство идет по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

«Здесь за годы эксплуатации появились трещины, просадки и колейность. Дорожники уже сняли старое покрытие, обновили основание и приступили к укладке нового асфальта. Также будут укреплены обочины и нанесена разметки», – говорит губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По его словам, всего в 2026 году на Ставрополье по национальному проекту в порядок приведут 77 километров дорог регионального значения. Владимиров поручил краевому миндору строго контролировать каждый объект по срокам и качеству.

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