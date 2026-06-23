Бывший курсант ставропольского вуза МВД погасил долг в 2,4 млн

Бывший студент вуза МВД заплатил многомиллионный долг Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе судебные приставы взыскали с бывшего курсанта задолженность за неоконченное обучение в вузе МВД. По договору он должен был компенсировать затраты на подготовку и денежное довольствие, но решил этого не делать. Сумма долга превысила 2,4 млн рублей.

Молодой человек отучился три года, после чего был отчислен. Так как добровольно платить задолженность бывший студент не стал, вуз обратился в суд, а затем – к приставам.

«В рамках исполнительных действий судебные приставы обратили взыскание на денежные средства на банковских счетах неплательщика, а также ограничили его в праве выезда из Российской Федерации.

После примененных мер бывший курсант в полном объеме оплатил задолженность за обучение», – сообщили в ГУФССП России по Ставропольскому краю.

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