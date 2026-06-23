За неделю 23 человека заболели КГЛ и клещевым боррелиозом на Ставрополье

340 человек обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае за неделю с укусами клещей в медучреждения обратились 340 человек. У 16 из них подтвердился клещевой боррелиоз, а у семерых диагностировали КГЛ. Количество пострадавших от паразитов продолжает расти и уже дошло до 2774 человек за 2026 год.

Специалисты продолжают обработку общественных мест и скота от клещей. В очередной раз в ведомстве напоминают о правилах безопасности на природе:

«Находясь в природных условиях (пастбище, поле, лес и т.д.), где обитают клещи, необходимо обеспечивать личную защиту от их нападения. Для предотвращения заползания клещей под одежду необходимо надевать одежду, препятствующую наползанию клещей и использовать для ее обработки репелленты. При этом следует периодически проводить осмотр тела», – говорят в управлении Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.

При обнаружении клеща на теле необходимо сразу же обратиться в больницу для проведения анализов. При ухудшении самочувствия нужно повторно прийти в медучреждение.