Мошенники украли у 71-летней пенсионерки со Ставрополья два миллиона рублей

Мошенники обманули ставропольскую пенсионерку на два миллиона Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Новоалександровском округе Ставрополья полиция ищет мошенников, укравших два миллиона рублей у 71-летней местной жительницы. Все началось со звонка от якобы службы доставки. Незнакомец заявил, что пенсионерке везут посылку и попросил назвать код из СМС для получения. Как только жертва продиктовала цифры, к схеме подключилась лжесотрудница силовых структур.

Неизвестная заявила, что со счетов ставропольчанки крадут деньги, а сама она «подозревается в спонсировании запрещенных организаций». Испугавшись уголовной ответственности, пенсионерка сняла накопления и передала курьеру два миллиона рублей, надеясь сохранить деньги.

«Позже женщина осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей и местонахождения злоумышленников», – рассказали в МВД Ставропольского края.

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