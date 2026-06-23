Виновнику смертельной аварии на Ставрополье ужесточили приговор

Виновнику смертельной аварии ужесточили приговор. Фото: прокуратура Ставропольского края

В Невинномысске ужесточили приговор 60-летнему виновнику смертельной аварии. В сентябре 2025 года он за рулем автомобиля сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм потерпевшая умерла.

На автомобилиста возбудили уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». И хотя ему грозило до пяти лет колонии, суд первой инстанции оставил ставропольца на свободе. Фигурант получил год условного лишения свободы и лишение прав. Прокуратура с таким решением оказалась не согласна и подала апелляцию.

«Согласившись с позицией надзорного ведомства, вышестоящий суд усилил наказание, назначив подсудимому два года реального лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», – сообщили в прокуратуре Ставропольского края. Кроме того, срок запрета на управление транспортом увеличили до двух лет.

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