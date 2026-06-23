Двое выпускников из Железноводска набрали на ЕГЭ по физике 100 баллов

Фото: соцсети мэра Железноводска Евгения Бакулина

Двое выпускников из Железноводска сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов. Никита Иванов и Дмитрий Лифиров учились в 11 классе физико-математического профиля. Как рассказывают учителя, парни уделяли много времени самостоятельной работе, решали сложные задачи и участвовали в олимпиадах.

«Их успехи – результат не только таланта, но и упорного труда. Кроме того, Никита Иванов показал отличные результаты и по математике, набрав 99 баллов – всего на один балл меньше максимального», – рассказывает мэр Железноводска Евгений Бакулин.

Всего на Ставрополье 11 класс заканчивают более 10,5 тысячи выпускников. 9 класс – почти 31,5 тысячи ребят. Ставропольцев после выпуска могут принять 14 вузов и 19 филиалов высших учебных заведений. Для абитуриентов есть более семи тысяч бюджетных мест.

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