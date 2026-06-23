На Ставрополье до 24 июня продлили чрезвычайную пожароопасность Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье объявили чрезвычайную пожароопасность пятого класса. Такое сообщение от РСЧС получили жители края 23 июня 2026 года. Пятибалльный уровень опасности будет сохраняться в северной части региона.

Также высокая пожароопасность четвертого класса ожидается в в северной части и юго-восточных районах края до конца 23 июня и в течение суток 24 июня 2026 года.

«Категорически запрещается разведение открытого огня. Будьте внимательны и осторожны! Номер экстренных оперативных служб –112», – напоминают в сообщении.

Напомним, что с 1 июля 2026 года на Ставрополье введут особый противопожарный режим. Это значит, что до конца сентября в регионе запрещается проводить любые пожароопасные работы в лесах и полях.