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НовостиОбщество23 июня 2026 11:55

На Ставрополье до 24 июня продлили чрезвычайную пожароопасность

РСЧС разослала предупреждение
Виктория КУЗНЕЦОВА
На Ставрополье до 24 июня продлили чрезвычайную пожароопасность

На Ставрополье до 24 июня продлили чрезвычайную пожароопасность

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье объявили чрезвычайную пожароопасность пятого класса. Такое сообщение от РСЧС получили жители края 23 июня 2026 года. Пятибалльный уровень опасности будет сохраняться в северной части региона.

Также высокая пожароопасность четвертого класса ожидается в в северной части и юго-восточных районах края до конца 23 июня и в течение суток 24 июня 2026 года.

«Категорически запрещается разведение открытого огня. Будьте внимательны и осторожны! Номер экстренных оперативных служб –112», – напоминают в сообщении.

Напомним, что с 1 июля 2026 года на Ставрополье введут особый противопожарный режим. Это значит, что до конца сентября в регионе запрещается проводить любые пожароопасные работы в лесах и полях.