Рыбак нашел утонувшего мужчину в реке Ташла на Ставрополье

Фото: ПАСС СК

В селе Донском на Ставрополье рыбак нашел утонувшего мужчину в реке Ташла. Вечером 22 июня в аварийно-спасательное подразделение краевой столицы поступило сообщение о ЧП. Оказалось, местный житель вышел ловить рыбу, но обнаружил труп.

«На месте оперативно выехали спасатели АСП города Ставрополя ПАСС СК. Специалисты службы облачились в сапоги-забродники и с использованием веревок транспортировали тело на берег», – сообщили в ПАСС Ставропольского края.

Спасатели сразу передали утонувшего мужчину сотрудниками полиции. Теперь экспертам предстоит выяснить все обстоятельства трагедии и установить, что стало причиной утопления и нет ли здесь криминала.

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