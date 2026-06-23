Готовившая теракт в Пятигорске россиянка достала СВУ из мусорного пакета

Фото: Следком

Россиянка, задержанная за подготовку теракта в Пятигорске, призналась, что подняла СВУ из мусорного пакета возле одного из многоэтажных домов курорта. Смертница поневоле призналась, что получила задание по странной доставке, но заявила, что не знала о содержимом. Возле места, где находилась взрывчатка, она сообщила:

«Я пришла сюда, взяла мусорный пакет. Из него достала рюкзак, который принесла по указанному адресу. А там меня задержали сотрудники правоохранительных органов и в дальнейшем произошел взрыв».

Напомним, двух женщин 19 и 47 лет задержали в Пятигорске и обвинили по статьям о подготовке теракта, перевозке взрывчатки и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. За это грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, но женщинам по закону высшая мера наказания не грозит.

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