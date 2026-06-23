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НовостиПолитика23 июня 2026 13:03

Третий автомобиль за месяц передали из Кисловодска в зону СВО

Инициативу по приобретению внедорожника взяла на себя армянская община
Виктория КУЗНЕЦОВА
Третий автомобиль за месяц передали в зону СВО

Третий автомобиль за месяц передали в зону СВО

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Кисловодске уже третий автомобиль передают в зону СВО за месяц. В этот раз расходы на автомобиль взяла на себя армянская община курорта.

«В любом случае, помощь этой машины в боевых условиях сложно переоценить! Как нелегко переоценить помощь нашим защитникам, исходящую от благодарных земляков», – пишет в соцсетях мэр Кисловодска Евгения Моисеева.

Со слов волонтеров, внедорожники универсальны для военных. Такие авто подходят для многих задач: от преодоления бездорожья до перевозки крупногабаритных грузов.