Воды не будет до конца недели в Минераловодском округе Ставрополья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Минераловодском округе Ставрополья ряд населенных пунктов остались без воды до 29 июня. Причиной ограничения власти называют повышение мутности воды, поступающей на очистные сооружения сел Курсавка и Солуно-Дмитриевского. Для людей пообещали подвозить воду в цистернах.

Где нет воды в Минераловодском округе Ставропольского края

- село Ульяновка – две автоцистерны;

- частично хутор Утренняя Долина – одна автоцистерна;

- частично село Нижняя Александровка – одна автоцистерна;

- верхняя часть села Марьины Колодцы – две автоцистерны.

- в селе Розовка, хуторах Веселый и Свободный труд – одна автоцистерна.

О сроках восстановления водоснабжения местная ресурсоснабжающая организация сообщит дополнительно. Чтобы заказать подвоз воды, надо обратиться в диспетчерскую службу по номеру 8(87922) 5-57-67.

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