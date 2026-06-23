Восстановление популяции хамсы может помочь в борьбе с медузами в Азовском море

Эксперт советует восстановить популяцию хамсы для борьбы с медузами в Азовском море Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Азовском море в июле-августе ожидается нашествие медуз. Бороться с этим явлением сложно, но можно. Как посоветовал зоолог Сергей Дудкин в разговоре с коллегами из «КП-Ростов-на-Дону», это возможно при восстановлении популяции хамсы.

Рыба активно конкурирует с медузами за кормовую базу. Но рыбаки в последние годы вылавливали много хамсы, из-за чего популяция не успевала восстанавливаться. По словам эксперта, из-за этого биомасса медуз выросла с 14 тысячи тонн до 4,5 миллиона тонн с 2019 по 2025 годы.

Проблема заключается в том, что даже если хамсу снова пустить в воду, ей будет сложно бороться за пропитание. Впрочем, рыб становилось больше в 2023 и 2024 годах, так как рыболовы переключились с азовской хамсы на черноморскую. Но в этом году последняя не осталась в российской акватории и уплыла в Турцию.

Сергей Дудкин предлагает не полностью отказываться от вылова хамсы ради восстановления популяции. Наоборот, он считает лучшим вариантом разрешить вылов с начала ноября, когда рыба жирнее и вкуснее, и запретить после Нового года. Так хамса может дать больше потомства.

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