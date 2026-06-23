Мать в Кузбассе бросила семилетнего сына в жару в машине, из-за чего он умер

Мать бросила ребенка в машине в жару. Он умер через несколько дней Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке местная жительница попала под следствие за смерть собственного ребенка. Следствие считает, что семилетний мальчик погиб из-за халатности матери. Она оставила сына в раскаленном автомобиле и ушла по делам. На улице было +26 градусов. Об этом сообщают коллеги из VSЕ42.RU.

Когда мать вернулась, ребенок лежал без сознания. С тепловым ударом ребенка срочно доставили в больницу. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, но не смогли спасти. 21 июня стало известно о смерти мальчика.

Сразу после этого региональный СКР возбудил уголовное дело по двум статьям – 125 УК РФ (оставление в опасности) и 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По первой грозит до года колонии, по второй – до двух лет.