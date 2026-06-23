В Кисловодске прошла первая автобусная экскурсия по местам боевой славы

Фото: администрация города Кисловодска

Первая автобусная экскурсия по местам боевой славы прошла в День памяти и скорби в Кисловодске. Местные жители вместе с экскурсоводом за полтора часа посетили памятные места города.

«Такие экскурсии помогают людям лучше знать историю своего города через конкретные места и события. Для нас это часть большой работы по сохранению памяти о Великой Отечественной войне и подвиге тех, кто защитил нашу страну», — рассказал мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

Маршрут проходит через локации, чья история связана с Великой Отечественной войны. Первой точкой экскурсии стал мемориальный комплекс «Журавли», далее – мемориальный комплекс «Воинская слава» на проспекте Цандера. Завершает маршрут место памяти жертв фашизма на улице Промышленной.