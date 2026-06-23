Прокурор Ставрополья внес законопроект о расширении задач бизнес-омбудсмена

Фото: прокуратура Ставропольского края

Законопроект о расширении задач бизнес-омбудсмена внес прокурор Ставрополья Юрий Немкин. Предложение надзорника поддержали депутаты. У краевого Уполномоченного по защите прав предпринимателей появятся несколько новых обязанностей.

Так, в спектр задач бизнес-омбудсмена войдет защита прав и интересов членов органов управления коммерческих организаций. Также ответственному предстоит контролировать соблюдение прав и интересов предпринимателей на территории Ставропольского края.

«Инициатива прокурора края поддержана депутатами думы Ставропольского края, в региональный закон внесены необходимые изменения», – говорится в сообщении прокуратуры Ставрополья.