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НовостиОбщество23 июня 2026 15:07

Прокурор Ставрополья внес законопроект о расширении задач бизнес-омбудсмена

Инициативу прокурора поддержали депутаты краевой думы
Виктория КУЗНЕЦОВА
Фото: прокуратура Ставропольского края

Фото: прокуратура Ставропольского края

Законопроект о расширении задач бизнес-омбудсмена внес прокурор Ставрополья Юрий Немкин. Предложение надзорника поддержали депутаты. У краевого Уполномоченного по защите прав предпринимателей появятся несколько новых обязанностей.

Так, в спектр задач бизнес-омбудсмена войдет защита прав и интересов членов органов управления коммерческих организаций. Также ответственному предстоит контролировать соблюдение прав и интересов предпринимателей на территории Ставропольского края.

«Инициатива прокурора края поддержана депутатами думы Ставропольского края, в региональный закон внесены необходимые изменения», – говорится в сообщении прокуратуры Ставрополья.