На Ставрополье 6-летний мальчик чуть не утонул в технической яме с водой

Следователи СКР организовали проверку по факту халатности при выполнении ремонтных работ. Фото: управление СК по Ставропольскому краю.

В Минераловодском округе 22 июня шестилетний мальчик упал в техническую яму с водой на улице Восточной в хуторе Перевальном. Как выяснили сотрудники СК России следственного отдела по городу Минеральные Воды, яма была выкопана несколько лет назад работниками ресурсоснабжающей организации для ремонта.

Выбраться ему помогли другие дети, ребенок в итоге не пострадал. По указанию руководителя краевого СУ СК РФ Александра Перепелицына следователи организовали по факту процессуальную проверку. В настоящее время яма ликвидирована, ход проверки находится на контроле в региональном управлении.

Между тем, буквально в феврале этого года произошел аналогичный случай, только со смертельным исходом. Жительница Ставрополья утонула в вырытой для ремонта водопровода траншее. Ответит за это начальник ремонтно-эксплуатационного участка.

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