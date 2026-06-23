Директора психдиспансера будут судить на Ставрополье за мошенничество

С марта 2022 по август 2025 года обвиняемый для обработки полей привлекал подчиненных сотрудников. Фото: СКР по СК

Кочубеевский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего директора психоневрологического интерната и его бывшей подчиненной. Им инкриминируется хищение средств у подопечных на сумму свыше 4 млн рублей и причинение ущерба учреждению на сумму более 2,6 млн рублей.

По версии следствия, с сентября 2023 года директор скрыл факт поступления в интернат 16 недееспособных граждан и не открыл им номинальные счета для получения пенсий. Он передал сотруднице (кастелянше) незаконно выданные доверенности, по которым она получала выплаты в почтовом отделении. Похищенными деньгами на сумму более четырех миллионов рублей они распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, установлено, что с марта 2022 по август 2025 года обвиняемый использовал труд сотрудников интерната и ресурсы учреждения (технику и ГСМ) для ведения личного фермерского хозяйства, причинив ущерб соцучреждению на сумму более 2,6 миллионов рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. На имущество обвиняемого наложен арест.

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