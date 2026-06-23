Здание бывшего городского училища 1902 года в Пятигорске взяли под госохрану

Здание бывшего одноклассного городского училища в Пятигорске. Фото: яндекс карты.

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия издало приказ о включении здания бывшего одноклассного городского училища в Пятигорске в перечень выявленных памятников. Документ об этом размещён на портале правовой информации.

Статус объекта культурного наследия присвоен двухэтажному зданию 1902 года постройки, расположенному по адресу: улица Теплосерная, дом 95. Основанием для этого решения послужил акт обследования от 28 мая.

Включение в реестр означает, что здание теперь находится под государственной охраной. Собственники и арендаторы обязаны обеспечивать его сохранность, а любые ремонтные или реставрационные работы должны проводиться исключительно по согласованию с профильным ведомством. Копия приказа направлена в прокуратуру и органы местного самоуправления для внесения изменений в документы территориального планирования.

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