Беспилотник сбили над Ставропольским краем

Среди территорий, над которыми были сбиты беспилотники, есть и Ставрополье. Фото: Министерство обороны РФ.

Над Ставропольским краем сегодня вечером сбили беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны с 14:00 до 20:00 мск был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Среди территорий, над которыми были сбиты беспилотники, есть и Ставрополье.

Также в этот список вошли Белгородская, Курская, Воронежская, Тульская области, Краснодарский край, Республики Абхазия и Крым, а также акватория Чёрного моря.

Напомним, ранее сообщалось, что днем 23 июня на Ставрополье объявили режим беспилотной опасности. А перед этим ночью над территорией края сбили БПЛА самолетного типа.

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