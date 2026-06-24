Цветочных воров разыскивают в Ставрополе

Два цветочных вора попали на камеры видеонаблюдения в Ставрополе. Фото: стоп-кадр видео администрации Ставрополя.

В Ставрополе камеры видеонаблюдения зафиксировали двух молодых людей, совершивших кражу цветов. Как сообщил днем 23 июня в социальных сетях мэр города Иван Ульянченко, вандалы поздно вечером вырвали часть цветочной композиции из новых вазонов, установленных в центре города в конце мая.

По словам главы краевого центра, это не единственный подобный случай. За последнее время клумбы на улице Советской трижды подвергались вандализму, а в Театральном сквере растения дважды вырывали из малых архитектурных форм.

Мэр подчеркнул, что сотрудники «Горзеленстроя» уже подали заявления в полицию. Правоохранительные органы изучают предоставленные видеоматериалы. Виновных в порче и краже муниципального имущества обязательно найдут и они будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

Цветочных вандалов разыскивают в Ставрополе

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