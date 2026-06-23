В Дагестане 16-летний подросток на иномарке насмерть сбил женщину на тротуаре

Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий. Фото: СУ СКР по Дагестану.

Следственным отделом по Кировскому району города Махачкалы СУ СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, не имеющим права управления транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 23 июня 2026 года примерно в 17 часов на улице Мраморной в городе Махачкале подозреваемый, не имеющий права управления транспортными средствами, управляя автомобилем «Hyundai Solaris», выехал на тротуар и совершил наезд на 53-летнюю женщину.

«В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшая от полученных телесных повреждений скончалась на месте. Кроме того, двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля в возрасте 14 и 16 лет с различными травмами доставлены в медицинское учреждение», – сообщили в СКР республики.

Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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