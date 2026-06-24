Брачный аферист уговорил ставропольчанку оформить на нее кредит за автомобиль

Мошенник попросил оформить на нее автокредит, объяснив это испорченной кредитной историей. Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Ставрополя стала жертвой брачного афериста, который обманом заставил её оформить автокредит. Познакомившись с женщиной в интернете и завязав роман, мужчина попросил её о помощи, заявив, что из-за плохой кредитной истории банк не выдаёт ему займ.

Доверчивая женщина согласилась, рассчитывая на его обещания самостоятельно выплачивать долг. Однако, как только машина была куплена, мужчина прекратил все выплаты, уехал в другой город и избавился от автомобиля.

Приблизительно в это же время пострадавшая узнала о других «невестах» своего избранника, и тогда она обратилась в полицию. Задержанный объяснил свои действия необходимостью передать машину в залог для погашения старых долгов.

Как сообщает МВД по Ставропольскому краю, общий ущерб превысил 3,2 миллиона рублей. Примечательно, что сейчас этот гражданин уже находится в местах лишения свободы за похожее мошенничество.

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