Абитуриентам на Ставрополье доступны более семи тысяч бюджетных мест

На Ставрополье стартовала приёмная кампания в высшие и средние профессиональные учебные заведения. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае официально дан старт приёмной кампании в вузы и колледжи. В этом году регион выпустит свыше 10,5 тысяч одиннадцатиклассников и около 31,5 тысяч девятиклассников, для каждого из которых, по словам губернатора Владимира Владимирова, доступны широкие возможности для дальнейшего обучения.

В крае функционируют 14 высших учебных заведений и 19 их филиалов. Абитуриентам предложено более семи тысяч бюджетных мест, из которых свыше 1,5 тысячи финансируются за счёт краевого бюджета. Это позволит выпускникам бесплатно осваивать востребованные специальности – от медицинских профессий до сферы информационных технологий.

Губернатор также отметил растущий престиж среднего профессионального образования: уже 63% выпускников 9-х классов выбирают этот путь. Для них в 46 государственных колледжах и техникумах региона подготовлено порядка 10,5 тысяч бюджетных мест.

Кроме того, в крае активно развивается проект «Профессионалитет». В текущем году набор абитуриентов ведётся по четырём ключевым кластерам: сельское хозяйство, химическая промышленность, транспортная и строительная отрасли.

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