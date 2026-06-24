Ставрополье готовится к уборочной кампании

Аграрии Ставрополья готовятся к жатве. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В Минеральных Водах прошло совещание по подготовке к уборочной кампании 2026 года в субъектах Северо-Кавказского федерального округа. Совещание провёл заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин. Ставропольский край представил министр сельского хозяйства региона Константин Ишков.

По словам Ишкова, условия для закладки урожая были в целом благоприятными, однако весенние работы осложнялись погодными факторами.

В уборочной кампании планируется задействовать 64 тысячи единиц техники. Ремонтная готовность составляет 96%. Складские и элеваторные мощности позволяют обеспечить долговременное хранение зерна в объёме порядка 10 млн тонн.

На государственную поддержку агропромышленного комплекса края в 2026 году предусмотрено 5 миллиардов рублей, из которых 4,2 миллиарда - средства федерального бюджета.

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