Жители Невинномысска переживают за теряющих шерсть оленей

Лето - период линьки у многих животных. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Невинномысске местные жители забили тревогу - алтайские маралы в городском парке «Шерстяник» начали терять шерсть. Обеспокоенная горожанка обратилась в администрацию с просьбой проверить, всё ли в порядке с животными. Оказалось, переживания были напрасными.

«Сейчас у оленей активная фаза линьки - они меняют зимнюю шерсть на летнюю. В этот период им особенно важно правильное питание», - рассказал заместитель директора невинномысского парка Владимир Лисицкий.

Сейчас в рационе маралов - свежая трава, качественное сено, витаминно-минеральные добавки, ветки ивы и берёзы, которые им особенно нравятся. Кормят животных ежедневно, включая выходные, в 7 утра, и следят за наличием воды и еды в течение всего дня.

Благородные олени - три самца и три самки - живут в «Шерстянике» уже несколько лет. Для них оборудован просторный вольер, который защищает от непогоды и солнца.

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